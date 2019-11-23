Киев, , 06:16 — REGNUM Массовый отъезд украинцев за границу — явление, которое страшнее коррупции, заявил киевский бизнесмен Александр Меламуд интервью Наталье Влащенко на её YouTube-канале.

По словам миллионера, покидающие Украину граждане «не выстраивают систему» на родине, а разговоры о поддержке ими украинской экономики в виде платежей по текущим расходам являются смехотворными.

«Когда мне рассказывают сказки, что нам заробитчане присылают какое-то неимоверное количество миллиардов долларов, то мне смешно», — сказал Меламуд.

По его мнению, чтобы украинцы оставались в родной стране, им нужны надежды и перспектива, которые сегодня Украина не в состоянии обеспечить.

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