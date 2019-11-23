Москва, , 04:13 — REGNUM Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.

Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут критиковать страну, «говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию», передаёт РИА Новости слова российского сенатора.

Рязанский отметил, что Минкульту России необходимо создать инструменты влияния на «таких артистов», однако они не должны превращаться в «чёрные списки» подобные тем, что существуют на Украине. Кроме того, своё отношение к этому необходимо высказать зрителям, убежден сенатор.

«Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заключил представитель Совфеда.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Ротару не смогла выступать в России из-за того, что стала «заложником политических обстоятельств». Однако в конце 2019 года она планирует дать несколько концертов, а также принять участие в российской «Песне года».

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