Балтым, , 23:58 — REGNUM Озеро Балтым в Свердловской области может угрожать экологическаяопасность. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявила на заседании рабочей группы по ЖКХ временной согласительной комиссии по бюджету-2020 почётный гражданин Верхней Пышмы Галина Артемьева, вблизи озера, в посёлке Санаторном, проходит активная застройка. Между тем, в населённом пункте не достроен коллектор.

Артемьева заявила, что для завершения работ по коллектору требуется 15 млн рублей. С ней поспорила замминистра финансов Светлана Климук, заявившая, что в бюджете «нет источников» для финансирования строительства.

«Ну давайте убьем озеро!» — парировала Артемьева.

Решение будет принято при балансировке бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на Балтыме организовали ралли. Машины мчались прямо по льду водоёма.

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