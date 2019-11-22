Реж, Свердловская область, , 23:44 — REGNUM В Реже (Свердловская область) не смогли обеспечить электроснабжение для многодетных семей. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил глава Режа Иван Карташов, ранее властями было выделено 300 бесплатных земельных участков, где и поселились семьи. У муниципалитета даже получилось проложить к ним дороги, но на электричество денег в местном бюджете не хватило — люди вынуждены жить с генераторами.

«У нас вся проектно-сметная документация уже разработана, стоит вопрос только строительства, стоимость программы — 19 млн рублей», — заявил Карташов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. первого замминистра управления госимуществом Свердловской области Елена Николаева заявила, что 95% земли для многодетных семей «зарастает травой». До участков непросто добраться, а у людей зачастую нет машины.

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