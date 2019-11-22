Владимир, , 22:56 — REGNUM Столбы линии электропередачи, стоявшие посреди свежеотремонтированной автотрассы во Владимирской области, были перенесены. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба администрации региона.

Видеозапись со стоящими посреди автотрассы столбами ЛЭП появилась в сети в середине ноября. Столбы стоят прямо посреди автодороги и, по мнению автора видео, представляют собой опасность для автолюбителей.

Как сообщили в администрации региона, этот участок дороги находится в Гороховецком районе, его реконструкция ещё не завершена. Движение по трассе не было открыто официально. При этом о столбах посреди дороги в департамент транспорта и дорожного хозяйства не сообщил ни подрядчик, ни представители администрации района.

Губернатор региона Владимир Сипягин потребовал разобраться в ситуации. Как пояснил Сипягин, хотя дорога официально не была открыта, ею пользуются местные жители и халатность, допущенная во время дорожных работ, могла привести к трагедии. По поручению губернатора столбы с автотрассы были перенесены. Кроме того, был уволен глава дорожной фирмы, занимавшейся реконструкцией объекта. Причиной увольнения названо несоблюдение мер безопасности до завершения работ на объекте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что автотрассу со столбами на проезжей части во Владимирской области запланировано отремонтировать к декабрю текущего года.

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