Екатеринбург, , 22:44 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга выложила в открытый доступ проект развязки у концерна «Калина». Информация размещена на официальном сайте горадминистрации.

Также чиновники инициировали общественные обсуждения проекта.

В документе указано, что действующий мост на улице Комсомольской будет снесён. На его месте установят новый мост шириной 16 метров, по две полосы движения в каждой стороне, как и сейчас. Кроме того, будет реконструирован мост через железную дорогу, к нему достроят правый подъезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Екатеринбурге открыли проезд по мосту у «Калины». Транспортная артерия связывает микрорайон ЖБИ с остальным городом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге открыли движение на мосту у «Калины»