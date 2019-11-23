Страсбург, Франция, , 13:46 — REGNUM 22 ноября в Страсбурге открылась знаменитая рождественская ярмарка. Как сообщает газета Le Monde, в этом году при проведении ярмарки будут усилены меры безопасности.

В первый день ярмарку посетил даже министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, который высоко оценил организацию события и опубликовал фотографии ярмарки в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Мы хотим продемонстрировать наше спокойствие и уверенность в том, что благодаря всем принятым мерам, столь важное событие, имеющее международное значение, пройдет замечательно. Тем не менее, несмотря на спокойную ситуацию в Страсбурге, угроза терроризма во Франции по-прежнему высока», — подчеркнул Кастанер, сообщив также, что за порядком во время проведения ярмарки будут следить 760 человек, среди которых полицейские, пожарные, представители служб государственной безопасности и армии.

Вечером 11 декабря 2018 года рядом с рождественской ярмаркой 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек, еще 14 пострадали. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. При обыске его квартиры полицейские обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за нападение в Страсбурге.

11 декабря в городе пройдет день памяти жертв теракта.