Москва, , 21:48 — REGNUM Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он не смотрит телевидение. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала РБК, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я совсем не смотрю телевизор, совсем», — сказал Мединский.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что он «в теме» проблем, касающихся его сферы деятельности либо работы возглавляемого им ведомства, поскольку он смотрит нарезки или репортажи в интернете.

Помимо этого, министр пожаловался, что в силу нехватки времени он не может посмотреть даже телеканал «Культура».