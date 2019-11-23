Париж, , 13:47 — REGNUM Профсоюзы фермеров требуют переоценки цены на сельскохозяйственную продукцию дистрибьюторами и промышленниками.

22 ноября представители Федерации фермерских союзов Франции и Ассоциации молодых фермеров призывали к проведению забастовки в Париже.

Как сообщает журнал L'Express, организации планируют проведение акции протеста 27 ноября. Они объявили, что «тысяча тракторов проедут по улицам Парижа».

«Время вышло!», — говорится в заявлении фермеров, которые недовольны действием договоров о свободной торговле в сфере сельского хозяйства, а также принятием законодательных актов на уровне Франции и ЕС, которые подрывают работу фермерских хозяйств.

В настоящее время профсоюзы фермеров ожидают, что правительство пойдет им навстречу. В таком случае забастовки может быть получится избежать.