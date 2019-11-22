Москва, , 23:10 — REGNUM Центральную аллею ВДНХ в Москве от фонтана «Дружба народов» до фонтана «Каменный цветок» превратили в ледяной каток. Развлекательный объект начал работу 22 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Каток на «ВДНХ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Открытие катка на «ВДНХ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Каток стал самым большим по площади не только в России, но и в Европе. Его открытие традиционно ознаменовало начало сезона катков. Развлекательный объект разделён на три зоны: «каток для влюблённых», расположенный у фонтана «Дружбы народов», отдельную зону для детей и площадку для вольно отдыхающих граждан.

Открытие катка на «ВДНХ» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общая площадь главного катка страны составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. В будние дни, за исключением понедельника, каток будет работать с 11:00 до 23:00, а в выходные на час дольше — с 10:00 до 23:00. С 15:00 до 17:00 на катке предусмотрен технический перерыв.

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