Анкара, , 13:41 — REGNUM Председатель 10-го национального конгресса Турции по проблемам ожирения Ахмет Кайя в своем интервью журналистам заявил: «Ожирение — хронический недуг, требующий непрерывного лечения на протяжении всей жизни. Оно укорачивает срок жизни и становится причиной многих других заболеваний».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ахмет Кайя отметил:

«В этом вопросе Турция занимает первое место в Европе. Чемпион Европы по тучности. В странах ОЭСР процент людей, страдающих ожирением, — около 19,5 — 20% взрослого населения. Но в Турции этот показатель гораздо выше. Здесь страдает от ожирения каждый третий».

Специалист добавил:

«В мире 650 млн людей с ожирением и более 1 млрд имеют лишний вес. 60−65% взрослого населения имеют или ожирение или лишний вес. Нужно создавать срочный план действий. Стремительно растет число детей с ожирением или лишним весом. Среди женщин все ещё хуже, ожирение среди них встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин. Также более велика вероятность ожирения девушек студенческого возраста, чем их ровесников мужского пола».