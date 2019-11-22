Москва, , 21:41 — REGNUM Разница уровня зарплат руководителей и работников бюджетных организаций достигает восьмикратного значения, заявил 22 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам Медведева, в правительстве готовы вернуться к обсуждению вопроса сокращения разницы между уровнем заработной платы руководителей и сотрудников бюджетной сферы.

Медведев заявил, что в прошлом разница в окладах работников и руководителей доходила до нескольких десятков раз.

«Мы эту разницу «схлопнули». Насчет того, чтобы ее еще сделать уже, здесь надо всё-таки, если честно, подумать», — сказал председатель правительства РФ.

«Но тему я услышал», — заявил Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса, проведённого Институтом социологии ФНИСЦ РАН, 41% жителей России ожидает от государства поддержки в обеспечении справедливой оплаты труда.

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