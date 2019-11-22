Амстердам, , 21:38 — REGNUM Апелляционный суд в Гааге вынес решение, что власти Нидерландов не обязаны прилагать усилия для возвращения в страну детей, чьи матери выехали в Сирию для участия в деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет 22 ноября NL Times.

Напомним, 11 ноября суд в Нидерландах обязал голландское правительство содействовать возвращению в страну 56 несовершеннолетних, матери которых примкнули к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Но через два дня голландский министр юстиции Фердинанд Храппергаус заявил, что власти Нидерландов подают апелляцию, не желая удовлетворять требования матерей, ранее просивших принять детей в Голландии. В Сирии, заявили женщины, детям грозит опасность.

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