Москва, , 21:33 — REGNUM Работа мобильного приложения для оплаты парковок в Москве восстановлена после устранения неполадок в сервисе «Яндекс.Карты». Об этом сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Технические специалисты «Яндекса» устранили сбой в сервисе, из-за которого у некоторых пользователей могло не запускаться приложение «Парковки Москвы», — говорится в сообщении.

В АМПП рекомендуют в случае дальнейших неполадок переустановить приложение. Отмечается, что все данные и средства на парковочном счёте при этом сохранятся.

Напомним, сбой в работе приложение «Парковки Москвы» произошёл вечером 22 ноября. Пользователям было рекомендовано использовать для оплаты парковок смс-сообщения или интернет-портал.

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