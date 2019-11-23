Париж, , 13:41 — REGNUM В городе Амьен в присутствии президента Франции открылся первый центр оказания государственных услуг.

22 ноября в городе Амьен (департамент Сомма) президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в открытии первого центра оказания государственных услуг «France Services», сообщает журнал L'Express.

«Жители бедных районов, удаленных от города деревень и мелких городов, хотят, чтобы появилось место, где можно решить все проблемы», — заявил глава государства на открытии центра.

В соответствии с планом, центры «France Services» будут заниматься оказанием государственных, почтовых услуг, а также услуг, связанных с трудоустройством и медицинским страхованием. К началу января должны открыться 460 центров по всей территории Франции. К 2022 году правительство планирует довести их количество до 2000.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Амьен 21 ноября. В четверг глава государства встретился с представителями студенческих организаций и обсудил с ними вопросы, связанные с материальным положением студентов. Утром 22 ноября глава государства также встретился с представителями рабочих.