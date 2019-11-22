Москва, , 20:57 — REGNUM Представители Центра организации дорожного движения отчитались о готовности к снегопадам, которые ожидаются в Москве уже в первых неделях декабря. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как отмечается, в каждой машине дорожного патруля имеются все средства для того, чтобы вытащить автомобиль любого типа, а также отбуксировать его на стоянку.

Отмечается, что в предыдущий зимний период патрули ЦОДД смогли помочь более чем 1,5 тысячи автомобилей в условиях снегопада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Москву пришли первые сильные заморозки.