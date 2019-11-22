Копенгаген, , 20:14 — REGNUM Представители министерства по делам детей и образования Дании заявили, что четырем муниципалитетам страны облегчили правила в отношении формирования детских садов по так называемому «плану гетто». Речь идет о городах Оденсе, Эсбьерге, Роскиле и Свенборге.

Так, по «плану гетто», в детских садах по всей стране должно быть не больше одной трети детей, которые проживают в районах, официально находящихся в «списках гетто». Вышеупомянутым городам же было предоставлено пять лет для того, чтобы привести ситуацию в соответствие с требованиям. Прошение о подобном послаблении в министерство подали в общей сложности 12 муниципалитетов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Член городского совета Оденсе Сюсанне Кроули положительно отозвалась о решении министерства. «Крайне важно, чтобы мы избежали принятия поспешного и неправильного решения. Это означает, что у нас будет время для выработки тщательного плана и устраивающего все стороны решения», — заявил политик.

Министр по делам детей и образования Пернилле Розенкрантц-Тайль заявила, что ждет результатов от тех городов, которым была предоставлена отсрочка.