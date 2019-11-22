Копенгаген, , 20:13 — REGNUM Согласно оценкам полиции Дании, правоохранительные органы с момента начала действия соответствующего закона (с 2014 года) отняли паспорта у 18 граждан, которые могли потенциально выехать за рубеж для участия в вооруженных конфликтах.

Сообщается, что в 14 случаях паспорт был именно признан недействительным, чтобы ограничить возможность передвижения. В остальных четырех же паспорта по решению правоохранительных органов не были выданы. Также 14 лицам запретили покидать пределы Дании. В трех случаях паспорта были отняты даже у детей. Так, датская полиция приняла решение наложить запрет на выезд целой семьи, состоящей из отца, матери и их трехлетнего ребенка, основываясь на информации о том, что родители, положительно отзывавшиеся об ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовы были отправиться в Сирию. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

В настоящее время полиция может отнять или отказать в выдаче паспорта лишь на 1 год. Нынешний министр юстиции Дании Ник Хеккеруп предложил продлить этот срок до 3 лет. Кроме того, по оценкам контрразведки Дании, данная инициатива является эффективным инструментом воспрещения выездов в зоны боевых действий, где «граждане могут быть радикализированы».