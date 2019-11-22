Копенгаген, , 20:02 — REGNUM Министр окружающей среды Дании Леа Вермелин заявила, что правительство должно способствовать защите пчел и биоразнообразия, и в связи с этим предложила ряд инициатив по ограничению возможностей использования распылителей с неоникотиноидами. Дело в том, что это вещество опасно для пчел.

«Важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы предотвратить ухудшение состояния датской природы, в том числе состояния пчел и других насекомых, занимающихся опылением растений. Мы сейчас можем наблюдать резкое сокращение количества пчел в Европе, и мы знаем, что неоникотиноиды очень и очень вредны для них», — добавила глава датского ведомства. Вместе с тем, согласно оценкам министерства защиты окружающей среды Дании, применение распылителей, содержащих это вещество, не представляет угрозы для датских пчел. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Проправительственные партии положительно отозвались об инициативах министра. «Мы можем лишь констатировать, что флора и фауна Дании, в особенности, насекомые, переживают кризис. Хотя у нас и нет точного объяснения этому, использование неоникотиноидов может быть одной из причин», — заявила представитель «Радикалов» по вопросам защиты окружающей среды Зения Стампе. Май Вилладсен из рядов «Единого списка» также поддержала идею.