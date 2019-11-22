Сеул, , 20:06 — REGNUM Правительство Южной Кореи решило не освобождать участников популярной K-pop группу Bangtan Boys, также известной как BTS, от прохождения обязательной военной службы. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Данное решение было принято на самом высшем уровне — во время совещания под председательством премьер-министра Ли Нак Ёна. Ранее фанаты BTS призвали власти освободить звезд от службы в армии, аргументируя это тем тем, что они принесли стране миллиарды долларов, а также сделали Южную Корею более популярной и привлекательной для туристов. Правительство страны часто освобождает от несения воинской повинности олимпийских чемпионов или музыкантов, звезд балета, победивших в международных конкурсах.

Кроме того, ранее правительство, по причине снижения рождаемости, решило постепенно сокращать количество мест для прохождения альтернативной военной службы. Количество мест будет сокращено с 7500 до 6200 за счет уменьшения квоты, выделяемой квалифицированным работникам и тем, кто имеет научную степень. С 2023 года проходить альтернативную службу смогут только мужчины с докторской ученой степенью. Таким образом, музыкантам придётся отдать долг родине на общих условиях.