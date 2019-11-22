Сеул, , 20:09 — REGNUM Правительство Южной Кореи создаст горячую линию для защиты иностранных жен от насилия в семье. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кроме того, правительство запретит мужчинам, которые хоть раз привлекались к ответственности за совершение серьёзных преступлений, жениться на иностранках. Планируется также проводить воспитательные беседы для семей, состоящих из представителей разных культур. Также женщины-мигранты, вступающие в брак, смогут в любой момент обратиться в правозащитные органы для обеспечения собственной безопасности, если в семье к ним будет применяться насилие. Отмечается, что специальная служба будет работать на 13 языках мира. Правительство будет использовать общественных активистов и волонтеров для выявления и пресечения домашнего насилия. Жертвам насилия будет оказана психологическая помощь в специализированных центрах, количество которых будет увеличено до семи.

Согласно официальным данным, число международных браков в Корее выросло на 8,5% по сравнению с 2018 годом. Насилие в межнациональной семье — нередкое явление из-за разницы культур и менталитетов, отмечают социологи. В связи с этим, меры правительства выглядят своевременными и оправданными.