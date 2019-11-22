Сеул, , 20:03 — REGNUM Южнокорейские активисты по защите животных заявили о том, что они собираются подать петицию в Конституционный суд и потребовать от правительства полностью запретить потребление собачьего мяса на территории страны. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Кампанию запустили организации KARA и PNR, на данный момент к ним присоединилось около 700 человек. Активисты пытаются привлечь как можно больше людей, прежде чем обращаться в суд. Они обращают внимание на то, что собачатина не включена в список легальных пищевых материалов, строго регламентируемых правительством в соответствии с законом о санитарной обработке продуктов питания. Как следствие, все собачьи бойни являются незаконными, поскольку собака не классифицируется как домашний скот, который можно утилизировать на лицензированных бойнях. Более того, KARA и PNR планируют официально обратиться к властям Сеула с просьбой о закрытии ресторанов, где в меню есть блюда из мяса собак.

Сейчас употребление собачатины в пищу, вопреки стереотипам, не является распространённой практикой в Южной Корее и популярно главным образом среди пожилых граждан. Однако этическая сторона вопроса очень беспокоит тысячи защитников животных.