Москва, , 18:18 — REGNUM Командир атомного подводного ракетного крейсера «Юрий Долгорукий» капитан 1-го ранга Владимир Ширин награждён орденом Мужества за впервые осуществлённый залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава», сообщает 22 ноября Интерфакс со ссылкой на официального представителя Северного флота Вадима Сергу.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» Минобороны России

Награду вручил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

По указу президента России, капитан 1-го ранга Владимир Ширин награждён за заслуги в укреплении обороноспособности страны, обеспечении безопасности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности.

«Под его командованием крейсер впервые в истории выполнил залповую стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке», — цитирует агентство слова Вадима Серги.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» осуществил успешный залп четырьмя баллистическими ракетами «Булава» по целям на камчатском полигоне «Кура», впервые проведя стрельбы таким количеством ракет с борта подводных крейсеров проекта «Борей».

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