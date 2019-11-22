Менло-Парк, США, , 18:18 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран 22 ноября сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 14:00 по московскому времени. Более половины жалоб связано с отсутствием доступа к мобильному приложению, у части пользователей наблюдаются проблемы с загрузкой страниц, некоторые также сообщают об отсутствии доступа к веб-версией сервиса.

Неполадки наблюдаются у пользователей в Германии, Франции, Польше, Италии, на Украине. В России сбой затронул главным образом жителей Москвы.