Аддис-Абеба, , 19:48 — REGNUM Более 30 эфиопских детей получат бесплатные и спасительные операции на сердце и катетеризацию сердца во время работы медицинской миссии «Спасите сердце ребенка» (SACH) в Аддис-Абебе. Израильская команда из Медицинского центра Вольфсона будет работать совместно с эфиопским хирургом Йайехирадом Мыконныном Эджигу, который пять лет обучался в Израиле, а затем в Мельбурне, и теперь работает независимо с эфиопской командой в Кардиологическом центре Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Медицинская команда SACH прибыла в Эфиопию, чтобы предложить свою спасительную кардиологическую помощь в рамках своей миссии в стране по случаю 25-летия партнерства с Эфиопией. Израильские врачи будут работать со своими коллегами из Эфиопии в Кардиологическом центре «Детское сердце».

«SACH стремится вылечить сердца детей во всем мире, независимо от расы, религии, пола или национальности. С помощью Миссии Эфиопии мы организовали крайне необходимое обучение для обеспечения педиатрической кардиологической помощи высокого уровня в операционной, католической лаборатории и кардиологической клинике, а также в отделении интенсивной терапии для детей», — сообщил исполнительный директор «Спасите сердце ребенка» Саймон Фишер.

С момента прибытия в Аддис-Абебу команды работают круглосуточно, проверяют и диагностируют детей и следят за состоянием уже прооперированных. По состоянию на 22 ноября уже было обследовано более 100 детей, 11 детей прошли спасительную катетеризацию и 5 детей перенесли операцию на открытом сердце.

Операции на открытом сердце и катетеризация, проводимые ежедневно, бесплатны и возможны благодаря партнерству между израильским фондом «Спасите сердце ребенка» и Эфиопским фондом «Детское сердце». Глобальная медицинская компания Abbott сотрудничает с SACH в рамках кампании «Маленькие герои» по лечению дефектов сердца младенцев и детей, предоставляя финансирование и медицинские приборы для помощи в проведении процедур во время этой миссии.