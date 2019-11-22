Грозный, , 18:00 — REGNUM Жителям Чечни, собравшимся совершить хадж, теперь не придется прибегать к услугам других аэропортов. Из Грозного открыто прямое авиасообщение с Мединой, пишет ИА «Чеченская Республика Сегодня».

Первый рейсом с 18 паломниками на борту уже отправился в Саудовскую Аравию. Они совершат малый хадж, проведя четыре дня в Медине, после чего отправятся в Мекку.

Отмечается, что прямые перелеты из Грозного в Медину будут осуществляться в соответствии с решениями комитета по хаджу Чеченской Республики, принятыми по обращениями паломников. При этом все оргвопросы ложатся на комитет.