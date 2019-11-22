Салерно, Италия, , 17:57 — REGNUM Депутаты совета итальянского городка Сарно утвердили решение о лишении Бенито Муссолини звания почетного гражданина города, передает Agenzia Italia в пятницу, 22 ноября.

В качестве причин этого решения указана «несовместимость» присутствия Муссолини в списке почетных граждан с ценностями его жителей, а также единодушное желание граждан лишить бывшего главу государства этого звания.

Бенито Муссолини стоял во главе итальянского государства в 1922—1945 годах.