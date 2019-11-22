Аддис-Абеба, , 19:42 — REGNUM С 1990 года Всемирный день защиты детей отмечается в годовщину даты принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации и Конвенции о правах детей. Эфиопия, являясь одним из трех дипломатических центров ООН в мире, проинформировала ООН о достижениях в области защиты прав детей. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Согласно отчету, в стране приняты универсальные законы, направленные на защиту прав детей. В связи с этим министерство по делам женщин и детей Эфиопии следит за осуществлением международных конвенций и национальных законов, касающихся женщин, детей и молодежи, проводит исследования, а также разрабатывает политику и руководящие принципы в данной области.

Несмотря на значительные успехи правительства Эфиопии в плане сокращения масштабов нищеты в последние годы, быстрый рост населения, особенно в городских районах, усилил давление на предоставление государственных услуг, сократил возможности для молодых людей, ищущих работу. Экономическое положение в стране сильно тормозит министерство по делам женщин и детей в достижении целей своей политики.

Согласно отчету, большая часть населения зарабатывает менее двух долларов США в день. Нищета является серьезным препятствием для Эфиопии на пути развития, попирая права и препятствуя созданию надлежащих условий для жизни эфиопских детей.

По оценкам, 150 000 детей живут на улицах в эфиопских городах. Эти уязвимые дети, оставленные на произвол судьбы, часто выполняют опасную и унизительную работу. Они часто становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

Чтобы решить проблему уличных детей, следует напомнить, что администрация города Аддис-Абебы создала целевой фонд для обеспечения жильем и базовыми потребностями тысяч людей, живущих на улицах города, с бюджетом в 100 миллионов человек.

Ожидается, что при всех этих недостатках правительство Эфиопии через свое министерство будет своевременно решать вопросы, касающиеся детей, а также проводить политику в отношении детей с твердой приверженностью механизмам финансирования и отчетности, учитывающим интересы детей.