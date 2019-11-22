Анкара, , 19:38 — REGNUM Пресс-служба губернатора турецкой провинции Муш опубликовала заявление, в котором сообщила, что 18−21 ноября 2019 года к югу от столицы в районе Шенъяйла, в рамках операции «Мор-5», в координации с местным командованием внутренних войск, силами подразделений специального назначения и «коммандос» внутренних войск, а также полицейского спецназа была проведена операция «Сердар Уянык 2019−456».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении указано, что в ходе операции было обнаружено 12 убежищ, использовавшихся боевиками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией, в качестве зимних квартир. В ходе обыска силовики изъяли множество одежды и магазинов к автоматам семейства АК, батарейки, спальники, провизию, диктофон, лекарственные препараты, и блокноты, которые были сохранены в качестве улик. Убежища были уничтожены.

Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.