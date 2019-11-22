Москва, , 17:36 — REGNUM Власти Польши выдали Российской Федерации бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова, который обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

По словам Куренного, сегодня по требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова. В скором времени Черняков в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Москву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие установило, что в 2011 году Черняков в рамках исполнения инвестиционного контракта заключил сделку на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России между. В рамках сделки он получил 28 млн рублей, но строительство не завершил, подделав акты о приемке выполненных работ.

Кроме того, Черняков похитил 14 млрд рублей, которые он получил в кредит от «Банка Москвы». Средва эти он получил якобы для пополнения оборотных средств при выполнении государственного контракта.

Более того, Черняков не платил своим работникам заработную плату в полном объеме. Задолженность по зарплате составляет 183 млн рублей.

Со счетов НПО «Космос» Черняков похитил 2,885 млрд рублей и перевел их на счета аффилированных предприятий в качестве оплаты за несуществующие товары и услуги.

От следствия Черняков скрылся и был объявлен в международный розыск. Черняков понял, что его так или иначе арестуют, так как на него был выдан международный ордер Интерпола. Тогда он из Польши попытался пробраться на Украину, но был задержан при прохождении пограничного контроля на выезде из Польши. Тогда он пытался предъявить поддельный румынский паспорт.