Москва, , 17:24 — REGNUM В трудовом законодательстве необходимо проявлять гибкость. Об этом в ходе общения с региональными представителями «Единой России» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Понятие неполного рабочего дня в законе есть. Другое дело, что толкуется оно по-разному, в зависимости от трудового договора. Толкования даются в решениях судов. Не думаю, что нужно прямо в Трудовой Кодекс РФ вставлять жёсткие определения», — сказал Медведев.

По его словам, власти стараются создавать «гибкие трудовые конструкции».