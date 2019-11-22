Москва, , 17:37 — REGNUM Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов не приведёт к заражению природной среды в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» Москвы Василий Десятков.

Чиновник не смог назвать точное количество экспертиз, проведённых на месте строительства ЮВХ, однако отметил, что в общей сложности их было три или четыре. При этом данные экологической организации Greenpeace о том, что на месте будущего строительства грунт содержит породу с повышенным радиационным фоном, Десятков опроверг. По его словам, экологи брали пробы выше по склону, в местах, где трассу строить не планируется.

«Когда Greenpeace прислал запрос, эксперты выехали на место, проверили, все было в пределах допустимой нормы. Мы проверили, где будут стоить опоры, — всё допустимо», — Десятков.

Также, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, чиновник опроверг заявления экологов, что микровибрации от миллионов машин, проезжающих по трассе приведут к оползням грунта и оголившиеся радиоактивные отходы выйдут наружу, в том числе попадут в Москву-реку.

«У нас от оси дороги в десяти метрах проходит железная дорога, от которой вибрации в сотни раз больше, и ничего не сползает. Хуже не будет точно», — заявил Десятков.

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