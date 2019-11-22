Москва, , 17:02 — REGNUM Телеведущий Максим Галкин рассказал в социальной сети об испорченном виде загородного дома, в котором он проживает с супругой Аллой Пугачёвой и детьми. Об этом сообщает издание «Телепрограмма».

Он опубликовал видео, на котором показал следы помёта, оставленные пернатыми на доме, которое СМИ называет замком.

«А это что? Ну что это такое? Как эти птицы умудряются? Ну как? Ну стекло же вертикальное. Ну как же ты пометила это стекло?» — прокомментировал телеведущий.

К моменту написания материала, в свежих записях Instagram знаменитости видео об инциденте с птицами не оказалось, следовательно, могло быть удалено.

По информации из открытых источников, Максим Галкин с семьёй проживает в Одинцовском городском округе Московской области в населённом пункте Грязь.