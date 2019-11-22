Белгород, , 16:50 — REGNUM За контрабанду техники военного назначения в Белгороде осуждён гражданин Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе регионального УФСБ. Мужчина пытался незаконно вывезти из России оборудование для истребителей «Су».

Оперативники задержали иностранца с 20 комплектами парашютно-тормозных систем ПТК-12 545−70, входящих в комплектацию военных самолётов типа «Су». В дальнейшем детали истребителей должны были передать в другие страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнёрами.

Свердловский районный суд Белгорода лишили мужчину свободы сроком на 1,6 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.