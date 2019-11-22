Москва, , 16:40 — REGNUM В Госдуме обещают следить, чтобы антинародные правила по получению справок от нарколога не вступили в силу.

«Введение новых правил отнесли на лето, видимо, надеются, что мы забудем. Но мы будем внимательно следить, чтобы антинародные правила никогда не вступили в силу», — обещает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Если чиновники не начнут прислушиваться к обществу и к оппозиционным партиям, то это может очень плохо кончиться, указал парламентарий и напомнил о том, как началась Февральская революция.

«Стоило главе государства назвать новые правила медосвидетельствования водителей «чушью», как тут же чиновники забегали, как ужаленные не скажу куда. Глава Минздрава уволила врача, которая дала одобрительное заключение, Генпрокуратура заявила, что эти правила — «ошибка». А что, до того, как Путин сказал, не было очевидно, что это чушь и ошибка? Всем же было очевидно, но то ли боялись сдать назад, то ли надеялись, что и так прокатит», — возмутился Лебедев в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минздрав опубликовал приказ, согласно которому новые правила прохождения медкомиссии для водителей вступят в силу с июля 2020 года.