Москва, , 16:38 — REGNUM Воспитывать Дудя поздно, лучше по-простому дать ему в челюсть, сказал полковник спецгруппы «Альфа» Виталий Демидкин, оценивая «документальный» фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни».

Такими словами непосредственный участник событий в Беслане, где террористы захватили школу с несколькими сотнями детей, оценил «творчество» Дудя.

«Очень больно, когда люди погибли, люди получили ранения, шли на крайние меры и рисковали своей жизнью, а потом нас… прямо обливают грязью. Конечно, это очень обидно», — сказал Демидкин в эфире телепередачи «Прекрасная Россия бу-бу-бу: главное — участие!».

Своё личное отношение к «журналисту» Дудю Виталий Демидкин выразил коротко: «Ну, если бы не было камер и не было последствий, дал бы ему в челюсть, наверное. По-простому».

«Дело всё в том, что воспитывать-то человека нужно, пока он лежит поперёк кровати. Когда он вдоль лёг, уже, наверное, сложновато… Неприятно общаться с таким человеком. Просто неприятно», — подчеркнул Виталий Демидкин.

Как сообщало ИА REGNUM, «документальный» фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» фактически транслирует версию событий, ранее озвученную главарями террористов. Дудь повторяет домыслы о том, что главным виновником трагедии в Беслане являются Кремль и российские силовики.

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