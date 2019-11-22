Париж, , 16:50 — REGNUM 22 ноября стало известно, что тендер на строительство объектов для олимпийской деревни в Париже выиграли 4 компании: банк Caisse des dépôts, компании Icade, Nexity и Eiffage, сообщает газета Le Figaro.

Префект департамента Иль-де-Франс Мишель Кадо сообщил, что под строительство объектов будет выделено два участка площадью 50 000 км2 каждый. В результате объекты будут располагаться на территории трех коммун Сен-Уэн, Сен-Дени, Иль-Сен-Дени. В частности, строительством на первом участке, который получил наименование сектор D, будет заниматься банк Caisse des Dépôts и его дочерняя компания Icade. Проект застройки второго участка, сектор Е, будет разработан альянсом Nexity и строительной компанией Eiffage.

В олимпийской деревне смогут разместиться 15 600 спортсменов и сопровождающих их лиц. После окончания Олимпийских игр объекты будут перестроены за счет Оргкомитета ОИ, после чего в них смогут разместиться 6000 человек, и в новом районе будет создано примерно столько же рабочих мест.