Гренобль, Франция, , 16:07 — REGNUM Лагерь беженцев из Восточной Европы, появившийся возле вокзала города Гренобль на юго-востоке Франции, эвакуировали третий раз в этом году, сообщает Le Figaro.

«Ликвидация стихийного лагеря происходила спокойно, в присутствии полицейских, и была необходима с точки зрения гигиены, безопасности и общественного порядка», — говорится в заявлении местной префектуры.

Известно, что этот лагерь, эвакуированный в марте, а затем в июле, был снова восстановлен в сентябре.

По данным префектуры, там проживало 62 беженца (41 взрослый и 21 ребенок), в основном жители Албании, Сербии и Македонии. Часть из них была направлена в центры временного размещения, другие — в приюты, а четверо мигрантов задержали с целью репатриации на родину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция стала «первой страной» в Европе по числу заявлений о предоставлении убежища.

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