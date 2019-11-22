Лондон, , 16:05 — REGNUM В Великобритании задержали нового подозреваемого по делу об обнаруженных в графстве Эссекс 39-ти тел граждан Вьетнама. Сообщение об этом 22 ноября было размещено на официальном сайте полиции графства.

«23-летний мужчина из Северной Ирландии был арестован сотрудниками полиции Темз-Вэлли по запросу полиции Эссекса сегодня рано утром на трассе М40 в Биконсфилде», — говорится в заявлении.

Правоохранители сообщают, что задержанного подозревают в сотрудничестве с криминальными структурами, связанными с нелегальной миграцией.

Как передавало ИА REGNUM, 39 мертвых мигрантов были найдены 23 октября в графстве Эссекс в автомобиле-рефрижераторе. Причиной смерти, по некоторым данным, стало переохлаждение. Позже полиция установила личности погибших, они оказались гражданами Вьетнама.

По данному делу уже задержано несколько человек, как в Великобритании, так и во Вьетнаме.