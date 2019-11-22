Москва, , 16:14 — REGNUM На дне Москвы-реки, вблизи Московского завода полиметаллов нет радиоактивных отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ФГУП «Радон» Алексей Лужецкий.

В ранее опубликованном расследовании ИА REGNUM бывший сотрудник бюро специального проектирования специализированной организации Владимир Абалакин рассказывал, что компании, в которой он работал, было поручено разработать проект ликвидации радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово. В техническом задании было указано рассчитать стоимость ликвидации не только могильника на склоне реки, но и радиоактивные отходы на её дне.

По оценкам экспертов, данных корреспонденту ИА REGNUM, радиоактивный грунт на протяжении десятилетий попадал со склона в Москву-реку. Вес радиоактивных частиц не позволял течению их отнести, благодаря чему заражённый грунт скапливался на дне и со временем покрылся илом.

Руководитель ФГУП «Радон» в беседе с корреспондентом ИА REGNUM опроверг такую возможность. По словам Лужецкого, последние проведённые анализы дна Москвы-реки показывают, что радиации там нет.

«Каждый год мы проводим мониторинг среды на протяжении многих лет. Донные отложения мы тоже берём и исследуем», — сказал Лужецкий.

При этом гендиректор ФГУП «Радон» заявил, что в районе радиоактивного могильника на дне Москвы-реки не было выявлено повышенного уровня радиации.

«Именно пробы самого дна. Мы проверили от устья реки до МКАД», — заявил гендиректор ФГУП.

Однако у аргументов Лужецкого есть слабая сторона. Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM, гендиректор ФГУП «Радон» отметил, что глубина грунта, с которого берут пробу, составляет 50 сантиметров. Получается, если радиация находится на большей глубине, то в пробах, которые исследуют представители предприятия она может не присутствовать.

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