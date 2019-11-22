Сидней, Австралия, , 15:47 — REGNUM В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха в пятницу, 22 ноября, сообщает Sindonews.

Город Сидней, который является самым густонаселенным городом в штате Новый Южный Уэльс, четыре дня подряд покрыт густым смогом, в результате чего он вошел в десятку городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире.

Издание отмечает, что дым от пожаров привел к увеличению посещений больниц и снижению видимости водителей транспортных средств.

Загрязнение воздуха примерно в 15 раз превысило рекомендуемый безопасный уровень. В некоторых местах видимость была меньше 100 метров.

По данным Air Visual, Сидней занимает 8 место в рейтинге городов с худшим уровнем загрязнения воздуха в мире, обогнав Джакарту, Шеньчжень и уступив Мумбаи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Австралии попросили пять миллионов жителей Сиднея оставаться дома из-за опасного уровня дыма в городе.

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