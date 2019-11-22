Копенгаген, , 15:53 — REGNUM Согласно данным Датского метеорологического института, осень 2019 года в Дании может оказаться самой влажной с момента начала фиксирования погодных показателей — с 1874 года.

Так, ученые утверждают, что будет побит рекорд 1967 года, когда в осенний сезон в Дании выпало 327 мм осадков. «Мы точно превысим эту цифру, поскольку в сентябре и октябре выпало очень много осадков, в ноябре мы ожидаем до 260 мм», — заявил метеоролог института Микаэль Шарлинг. Данные за последние месяцы означают, что не только осень, но и весь 2019 год может стать самым влажным в датской истории и побить рекорд 1999-го, когда в стране выпало 905 мм. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

«Прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь будет теплым и влажным, поэтому вполне возможно, что рекорд 1999 года будет побит. Мы также наблюдаем тенденцию, что весной в Дании также выпадает все больше осадков», — добавил Шарлинг.