Копенгаген, , 15:50 — REGNUM В аналитическом отчете Центра военных исследований Университета Южной Дании говорится, что несмотря на десятилетия информационных кампаний, кибербезопасность большинства датских предприятий остается на невысоком уровне. Поэтому эксперты призывают власти обязать компании застраховываться от киберугроз.

«Даже в процессе подготовки страховки, как известно, компании усиливают свою IT-безопасность и повышают готовность к реагированию в случае атаки хакеров. Все это требует больших денежных и временных издержек, но эти шаги необходимы, пока не стало слишком поздно», — заявил помощник профессора Ян Лемнитцер. В настоящее время, по словам специалиста, лишь одна из десяти датских компаний должным образом защищена от киберугроз. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Министр обороны Дании Трине Брамсен, отвечающая также за безопасность страны в IT-сфере, полагает, что компании должны обеспечивать себе защиту в добровольном порядке. «Я не отказываюсь от инициатив. Я лишь считаю, что мы должны предпринимать какие-либо шаги в этом направлении совместно с предприятиями. Они сами должны быть заинтересованы в своей безопасности», — заявила министр.