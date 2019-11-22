Нили, , 15:52 — REGNUM 21 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Дайкунди (столица провинции — г. Нили) заявили, что на территории этого региона были построены три школы.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», школы были построены на территории уездов Шахристан, Аштарлай и Оша Лей провинции Дайкунди.

По словам официальные представители губернатора афганской провинции Дайкунди, общая стоимость реализации проектов строительства трех новых школ на территории вышеупомянутой провинции составила 597 тысяч долларов США.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в построенных школах насчитывается 16 классных комнат, которые оборудованы всем необходимым для образовательного процесса.

Глава Управления образования афганской провинции Дайкунди заявил, что строительство этих школ является важным шагом на пути создания условий для получения качественного образования. Он добавил, что ученики, обучающиеся в построенных школах, ранее были вынуждены заниматься в палатках под открытым небом.