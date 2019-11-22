Москва, , 15:21 — REGNUM Бывший владелец и глава строительной корпорации НПО «Космос» Андрей Черняков, который обвиняется в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, будет доставлен из Польши в Москву. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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«Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польши экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Чернякова», — приводит ТАСС слова Куренного.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту хищения кредита на общую сумму 11,5 млрд рублей, выделенного Банком Москвы для НПО «Космос», полиция Москвы возбудила в середине 2015 года. По версии следствия, финансовые средства, привлечённые в 2011 году для реализации столичной инвестиционной программы, после получения из банка были выведены на счета фиктивных фирм. Основным фигурантом расследования стал президент НПО «Космос» Андрей Черняков, ранее объявленный в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.

Черняков был задержан в Польше в конце 2017 года. Россия направила запрос о временном аресте и начале экстрадиции. На днях окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос». Во время заседания Черняков заявил о несогласии с выдвинутыми против него обвинениями и сам попросил суд выдать его, прошение поддержал прокурор.