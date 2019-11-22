22 ноября 2019 | Время чтения 9 мин

Безусловно, новый импульс деятельности Арцахской епархии придаст сооруженный в течение последних 12 лет в Степанакерте и открытый в нынешнем году кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии, который призван стать не только духовным, но научно-образовательным центром.

Ашот Бегларян, , 15:19 — REGNUM В нынешнем году Арцахская епархия Армянской Апостольской Церкви отмечает 30-летие своего воссоздания, в связи с чем в Степанакерте и районах республики проходят различные мероприятия религиозно-культурного плана.

Арцах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вдумайтесь только: Нагорный Карабах был единственным регионом бывшего Союза, где вера была абсолютно запрещена, где не было ни одного действующего храма», — говорит предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян.

И это при том, что до революции, по данным на 1913 год, епархия Карабаха имела 222 функционирующих церкви и монастыря, 188 священнослужителей и 206 тысяч прихожан, живущих в 224 армянских населенных пунктах.

Для ясности отметим, что, в отличие от большинства других епархий Армянской Апостольской Церкви, Арцахская епархия имеет уходящую вглубь веков традицию автономии в пределах ААЦ. В частности, это объясняется тем, что Арцах и соседняя область Утик, известные вместе как Восточный край Армении, имели более длинную историю самоуправления, чем большинство других областей страны.

Усиление Хаченского княжества в 13 веке, в период правления великого князя Асана Джалала Вахтангяна, привело к преобразованию самого восточного территориального звена Арцахской епархии — монастыря Гандзасар — в центр христианства в восточных областях Армении.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Начиная с 14 века и до 1836 года в монастыре Гандзасар размещалось восточное подразделение Армянской Апостольской Церкви, известное как Святой Престол Гандзасара. Гандзасар управлял не только приходами армянских провинций Арцах и Утик, но также и общинами, которые были расположены к востоку от исторической границы Армении, проходящей вдоль реки Куры.

После насильственного присоединения большевиками Нагорного Карабаха к Азербайджанской ССР армянское христианство края попало под двойной гнет — как со стороны большевиков-атеистов, так и бакинских националистов. Вскоре все армянские церкви в Нагорном Карабахе были закрыты. В итоге многие из них пришли в упадок или были разрушены с подачи азербайджанских властей с целью ликвидации армянского исторического наследия Арцаха. Епархия Карабаха была ликвидирована в 1930 году. Многие армянские священники были сосланы в Сибирь, а некоторые — убиты прямо в церквях и монастырях, нередко во время церковной службы.

Таким образом, Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) стала единственной советской национально-территориальной единицей, где не было ни одной действующей церкви, несмотря на то, что более 90 процентов ее населения являлись христианами. Напротив, у небольшого мусульманского меньшинства Нагорного Карабаха было в распоряжении две функционирующие мечети в городе Шуши плюс одна мечеть в городе Агдам, рядом с административной границей НКАО.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Развернувшееся в 1988 году Карабахское освободительное движение всколыхнуло арцахцев, времена воинствующего атеизма остались позади, люди устремились к свободе — не только политической, но и духовной. Они потянулись к, казалось, безнадежно забытым, вытравлявшимся из сознания на протяжении нескольких десятков лет советской власти духовным ценностям, стали возвращаться к вере и Богу.

В 1989 году под давлением Еревана, Степанакерта и армянской диаспоры Кремль дал добро на возвращение Армянской Апостольской Церкви монастыря Гандзасар, считающегося одним из пяти величайших армянских храмов, а также Амарасского монастыря, где создатель армянского алфавита Месроп Маштоц открыл в начале пятого века первую армянскую школу.

В марте 1989 года по распоряжению блаженной памяти Католикоса всех армян Вазгена Первого Паргев Мартиросян (в миру — Гурген Мартиросян) с четырьмя священниками приезжает в Нагорный Карабах для того, чтобы восстановить Арцахскую епархию.

«В 1985 году, в июле, два верующих брата отправились в Арцах, — читаем в книге «Арцахские предзнаменования», составленной писателем Максимом Восканяном. — После семи дней поста вознесли молитву в монастыре Гандзасар и попросили: «Господи Боже, открой нам, что ожидает родину нашу, а особенно край Арцахский?» В ответ на эту молитву было им видение от Бога. Вначале увидели братья Арцах — весь в мрачных тонах, люди все в траурных одеждах и в печали. И вдруг в потоке сияющего света снизошла с небес Богоматерь и правой рукой стала показывать различные населенные пункты Арцаха. И на что показывала, на том появлялась кровь — больше или меньше. Потом глазам братьев явился Гандзасар, и становился он все светлей и прекрасней. И начал он лучиться светом и воссиял так, что осветил весь Арцах… А далее увидели и узнали братья, что духовным предводителем Арцаха станет архиепископ Паргев — а в то время он был еще дьяконом Гургеном в Эчмиадзине, и сколько еще лет предстояло пройти, чтобы дьякон дорос до архиепископа!..»

Но не прошло и трех месяцев, как дьякона Гургена рукоположили в иеромонахи, а еще через три года — в епископы…

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Прибыв в «мятежный» (как тогда называли) Карабах, будущее которого было застлано туманом, Паргев Србазан решительно приступил к делу.

«В первую очередь надо было открыть историческую Гандзасарскую церковь, — рассказывает он. — Потом были открыты церкви Амарас, Газанчецоц. Нам удалось отреставрировать и вновь открыть церковь Канач жам в Шуши, Сурб Аствацацин в Каринтаке…»

Последовательно, день ото дня, год от года, возрождается духовная жизнь в Арцахе. Воссоздание Арцахской епархии закрепило успех всенародной борьбы.

«Для армянского народа вера всегда была и остается надежным залогом всех побед и уверенности в будущем, будь то на поле боя или в мирной созидательной жизни, — утверждает президент Арцаха Бако Саакян. — В судьбоносные периоды мы сумели преодолеть кажущиеся непреодолимыми трудности также во многом благодаря непоколебимой вере. В выживании и развитии нашего народа Армянская Апостольская Церковь сыграла неоценимую роль».

В годы Арцахского национально-освободительного движения церковь поистине была вдохновителем населения края, ввергнутого в пучину войны. Бойцы самообороны приходили креститься перед боем и получить благословение священника с тем, чтобы если уж суждено будет погибнуть, то умереть истинным христианином. В 1992 году, когда война стала набирать обороты, впервые в карабахской армии был введен институт капелланства, призванный содействовать укреплению веры и силы духа среди воинов.

Можно, конечно, задаться вопросом: насколько совместимы понятия война и религия, меч и крест и не исключают ли изначально они друг друга? Духовный предводитель Арцаха утверждает, что в борьбе за свободу Крест и Меч равны, взаимодополняют друг друга. В самом деле, жизнь показала, что, соединившись со свободолюбивыми идеалами народа, вера помогает ему в справедливой борьбе. В этом можно убедиться на примере народа Арцаха. И, наверное, есть особый и глубокий смысл в том, что монастырь Гандзасар сполна разделил непростую судьбу, горечь и радость армянского народа и, в частности, ее арцахской ветви.

В течение своей истории Гандзасар много раз подвергался нападениям со стороны иноземцев, в частности, татаро-монгольских захватчиков в начале 13 века, а конце 18 века был разграблен предводителем тюркских кочевников Ибрагим-Халилом Джеванширом, вторым по счету представителем династии так называемых «карабахских ханов». После захвата крепости Шуши в 1750-е годы Ибрагим, так же как и его отец Панах-Али, жестоко преследовал братию Гандзасара. В 1786 году Католикос Гандзасара Ованнес и его братья были схвачены по приказу Ибрагима и помещены в темницу, где первый умер под пытками.

Гандзасар стал объектом агрессии Азербайджана и в начале 1990-х. Периодические обстрелы монастыря во времена активных военных действий (1991−1994 гг.) были нацелены на уничтожение Гандзасара как символа армянского исторического наследия и духовной жизни. Самая крупная атака на монастырь была совершена 20 января 1993 года, когда ракета, запущенная азербайджанским штурмовиком, разрушила здание старой семинарии и стену монастыря. Шрапнель оставила глубокие борозды в нижней части северной стены собора Святого Иоанна Крестителя.

Однако несмотря на многочисленные удары и ранения, храм продолжал воодушевлять своих защитников и помогал им побеждать. Разве случайно армянские отряды самообороны остановили азербайджанское наступление 1992 года именно под Гандзасаром и, получив благословение на победу звоном колоколов собора Иоанна Крестителя, отбросили агрессора за пределы Арцаха?..

Сегодня возродившаяся Арцахская епархия ААЦ объединяет десятки церквей и монастырей — древних, средневековых и новых. Помимо Гандзасара и Амараса, в их число входят такие шедевры армянской архитектуры, как монастырь Цицернаванк (4−6 вв.), монастырь Дадиванк (9−13 вв.), монастырь Гтчаванк (13 в.), собор Всеспасителя Газанчецоц в г. Шуши (1868−1888 гг.) и др. Официальная резиденция епархии находится в Гандзасаре, однако ее административные службы располагаются в исторической и культурной столице Карабаха — городе Шуши, недалеко от церкви Газанчецоц.

© Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Ежегодно в Арцахе восстанавливаются, реставрируются и сооружаются новые духовные объекты. При финансовой поддержке фонда «Луйс», председателем совета попечителей которого является третий президент РА Серж Саргсян, идет реконструкция Амараса. Она началась после недавнего посещения монастыря Саргсяном, которого не удовлетворило состояние храмового комплекса.

Безусловно, новый импульс деятельности Арцахской епархии придаст сооруженный в течение последних 12 лет в Степанакерте и открытый в нынешнем году кафедральный собор Святого Покрова Девы Марии, который призван стать не только духовным, но научно-образовательным центром.

Сегодня Республика Арцах является, пожалуй, единственным на постсоветском пространстве государством, где основы христианства преподаются во всех школах в качестве обязательного предмета учебной программы — начиная с 1997 года по инициативе Арцахской епархии в общеобразовательных школах НКР стали проходить курсы «История религии» и «Слово Божие». Еще в 1991 году Арцахская епархия основала в Ереване теологический центр «Гандзасар», чья деятельность направлена на развитие религиозной мысли и ознакомление общественности со святым Евангелием. Центр издал десятки книг и имеет собственную радиостанцию и веб-сайт. С 2000 года архиепископ Паргев Мартиросян является автором и ведущим телепередачи «Духовная безопасность». По словам духовного предводителя Арцаха, юное поколение должно знать свою историю, свои корни и основы веры.

Тем более актуально это в наше неоднозначное время — в век глобализации, когда на наших глазах размываются и рассыпаются незыблемые, казалось, вековые ценности. Только при наличии крепких духовных основ можно противостоять вызовам современного непростого и переменчивого мира.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»