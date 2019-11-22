Москва, , 15:05 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали сторонников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили насильственное свержение действующей власти. Видео задержания опубликовано в YouTube.

Задержание произошло в Москве, Татарии и Тюменской области. Всего были задержаны девять человек. По данным ведомства, они осуществляли антиконституционную деятельность, которая была основана на доктрине создания всемирного халифата и направлена на свержение насильственным путем действующей власти. Возбуждены уголовные дела.

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