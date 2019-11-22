Париж, 22 ноября 2019, 15:01 — REGNUM По данным федерации электронной коммерции и дистанционных продаж, жители Франции должны потратить более 20 млрд евро в интернете на рождественские подарки, сообщает Le Figaro.
Ожидается, что около двух млрд евро будет потрачено во время рекламных акций «Черная пятница» 29 ноября и «Киберпонедельник» 2 декабря.
Согласно проведенному исследованию, с 29 ноября по 2 декабря 2019 года, онлайн-продажи могут составить 1,7 млрд евро, а в праздничный сезон, вероятно, превысят 20 млрд евро.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному международной интернет-маркетинговой компанией YouGov, 51% жителей Франции делают себе подарок на Рождество.
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