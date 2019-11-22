Москва, , 14:50 — REGNUM Гражданка РФ Мария Бутина, которая недавно была освобождена из тюрьмы в США, ищет средства для помощи Константину Ярошенко, уже более девяти лет находящемуся в заключении в американской тюрьме. С призывом оказать финансовую помощь гражданину РФ, передать которого России власти США недавно отказались, Бутина обратилась сегодня, 22 ноября, на заседании комитета Государственной думы РФ по международным делами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я бы хотела обратиться к вам за помощью человеку, у которого очень тяжёлая ситуация — это Константин Ярошенко, — сказал Мария Бутина. — Ему предложили получить медицинскую помощь только за собственные деньги — это нереальная ситуация, поэтому мы с моей семьёй […] решили, что мы сможем найти какие-то деньги для помощи Константину».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин РФ Константин Ярошенко был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, после чего доставлен в США. В 2011 году американский суд приговорил его к тюремному заключению сроком на 20 лет за контрабанду наркотиков.

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