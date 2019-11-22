Гудаури, , 14:45 — REGNUM Движение по грузинской дороге Гуадури — Коби, которая ведет в сторону границы с Россией, разрешено специалистами. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, движение было остановлено из-за снежных завалов, образовавшихся на трассе. В сообщении пресс-службы говорится, что работы по очистке дороги проведены до границы с Россией и открыты для грузовиков и остальных видов транспорта.

Стоит отметить, что движение на данной дороге была ограничено из-за погодных условий 21 ноября.